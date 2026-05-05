Košarkaši Bešiktaša savladali su Petkim Spor rezultatom 81:69, nastavljajući borbu za titulu sa Fenerbahčeom.
trijumf
ALIMPIJEVIĆ PREBOLEO PORAZ U FINALU EVROKUPA! Bešiktaš drži korak za Fenerbahčeom!
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Košarkaši Bešiktaša su savladali Petkim Spor rezultatom 81:69, u okviru 28. kola Superlige Turske.
Izabranici Dušana Alimpijevića su u turskom šampionatu nastavili korak za aktuelnim šampionom Evrope Fenerbahčeom.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Bešiktaš je kontrolisao ritam meča i rutinski došao do pobede.
Ekipu Dušana Alimpijevića je do pobede predvodio Brinton Lemar sa 15 poena, pratio ga je Konor Morgan sa 12 poena i tri skoka.
Dvocifreni su bili još Sterač Šanli i Met Tomas sa po 11 poena.
Kod Petkima se istakao Janik Franke sa 15 poena i pet skokova, pratio ga je Stenli Vitaker sa 14 poena.
Bešiktaš se nalazi na drugom mestu sa 24 pobede i četiri poraza koliko ima i Fenerbahče koji je na prvom mestu, ali sa boljim međusobnim skorom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši