Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi FMP-a bio je Filip Barna sa 18 poena. Filip Rebrača i Lazar Stefanović su dodali po 11 poena, dok je Kristion Judžin postigao 10 poena.

U ekipi Mege najefikasniji je bio Bogoljub Marković sa 23 poena, uz devet skokova i četiri asistencije. Asim Đulović je dodao 17 poena i devet skokova, dok je Savo Drezgić upisao 13 poena, šest skokova, šest ukradenih lopti i četiri asistencije.

1/8 Vidi galeriju KK Dinamik - Mega Foto: KSS

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a druga utakmica je na programu 12. maja u Železniku.

Pobednici četvrtfinalnih serija će igrati na Fajnal-foru, koji će biti održan od 29. do 31. maja u Nišu. Ekipe Partizana i Crvene zvezde su se već plasirale na završni turnir, dok se u preostalom četvrtfinalu sastaju Spartak iz Subotice i Borac iz Čačka.