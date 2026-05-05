ŠAMPIONSKO LUDILO U SVLAČIONICI! Košarkaši Dinamika podigli pehar, pa "okupali" trenere - Nešić i Karaklajić nisu znali šta ih je snašlo! VIDEO
Nakon nesvakidašnjeg finala, košarkaši Dinamika podigli su pehar Kadetske lige Srbije. Iako je susret u „FMP Areni“ započet u ponedeljak, viša sila je odložila odluku o pobedniku. Pri rezultatu 81:77 za Dinamik, kvar na električnoj mreži ostavio je halu u mraku na nešto više od četiri minuta pre kraja.
Meč je nastavljen danas, a izabranici Igora Mijajlovića su zadržali fokus i zasluženo trijumfovali.
Nakon slavlja na perketu, "žurka" je nastavljena u svlačionici, gde su, u već tradicionalnom šampionskom „kupatilu“, najgore prošli glavni trener Igor Mijajlović, njegov pomoćnik Nikola Nešić i kondicioni trener Nikola Karaklajić, koji su završili potpuno mokri.
Što se tiče učinka igrača na ovoj utakmici, najefikasniji u šampionskom timu bili su Miličić sa 28 i Zorić sa 18, dok su se u redovima Mege istakli Jarc sa 33 i Bjelica sa 23 poena.