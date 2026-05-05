Košarkaši Budućnosti poveli su 1:0 protiv Kluža u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su večeras, na svom terenu u Podgorici, pobedili 86:73 (25:17, 14:23, 24:20, 23:13).

Najefikasniji u ekipi Budućnosti bio je Zoran Nikolić sa 18 poena, uz šest skokova. Aksel Butej je dodao 16 poena i sedam skokova, Džuvan Morgan je upisao 14 poena, devet skokova i pet asistencija, dok je Rašid Sulejmon zabeležio 10 poena i pet asistencija.

U ekipi Kluža najefikasniji sa po 15 poena bili su Fets Rasel, koji je upisao i sedam asistencija, i Mičel Krik, koji je zabeležio i šest skokova. Ajverson Molinar je dodao 14 poena, dok je Džefri Tejlor postigao 12 poena.