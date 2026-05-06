Darko Rajaković je sa svojim Torontom zaustavljen u polufinalu Istočne konferencije NBA.

Klivlend je slavio u majstorici i prošao dalje, a Rajakoviću ostaje uteha da je dobio pohvale sa svim strana za učinak sa kanadskim timom.

No, Rajaković se tokom sezone potrudio da rezultat na terenu bude ujedno u službi humanog čina.

Srpski trener je od trenutka kada je imenovan za šefa struke Toronta obećao da će zajedno sa svojom porodicom od svake asistencije u sezoni donirati po 33 dolara.

"Reptorsi" su u sezoni upisali 2.147 asistencija, što znači da će Rajaković donorati 79.761 dolar. Odluka porodice Rajaković je da suma ide "SickKids" bolnici u Torontu, "St. Jude children's research" bolnici u Memfisu, kao i Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Beogradu.

Izbor je logičan, po jedna bolnica u gradu gde trenutno radi, gradu gde je nekad radio, kao i Beogradu odakle je krenuo u NBA.