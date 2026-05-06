Prvi meč polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige između Oklahome i Lejksersa obeležila je užasna poverda asa ekipe iz LA - Džereda Vanderbilta.

Sredinom druge deonice Vanderbilt je skočio kako bi zaustavio zakucavanje Četa Holmgrena, međutim, u pokušaju blokade malim prstom udario je u ivicu table.

Džared Vanderbilt Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Jeziv prizor izazvao je muk u dvorani. Nikola Topić i igrači Oklahome koji su u tom momentu bili na klupi ostali su u neverici posle jezive scene. Okretali su glave kada su videli kako izgleda prst asa Lejkersa posle povrede.

Vanderbilt je odmah napustio teren i otišao u svlačionicu, a već na startu drugog poluvremena stigla je potvrda – za njega je meč završen. Kratko je trajalo njegovo veče: samo šest minuta na parketu, uz skroman učinak od dva poena i jednog skoka, ali scena povrede potpuno je zasenila sve brojke.

Prve informacije nisu nimalo ohrabrujuće – reč je o teškom iščašenju prsta, a povratak na teren je pod velikim znakom pitanja. U najgorem scenariju, defanzivni specijalista Lejkersa mogao bi da propusti ostatak serije, što bi bio ogroman udarac za tim iz Los Anđelesa.

Bez njegove energije i odbrane, Lejkersi će imati još teži zadatak protiv razigranog šampiona predvođenog MVP-jem Šej Gildžesom-Aleksanderom. Inače, Oklahoma je već zadala prvi udarac – slavili su 108:90 i tako poveli u seriji.

Oklahoma - Lejkersi, prva utakmica polufinalne serije Zapadne konferencije u sezoni 2025/26. Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Pogledajte povredu Vanderbilta i reakciju Topića i njegovih saigrača:

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže