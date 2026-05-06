Potpuni nokaut na startu serije! Oklahoma je razbila Los Anđeles Lejkerse sa ubedljivih 108:90 i tako stigla do prednosti od 1:0 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahoma - Lejkersi, prva utakmica polufinalne serije Zapadne konferencije u sezoni 2025/26. Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Usamljeni ratnik pokušavao je da održi Lejkerse u životu. Odigrao je još jedan sjajan meč, ubacio 27 poena, ali nije imao adekvatnu pomoć saigrača.

Pravi junak večeri bio je Čet Holmgren koji je dominirao sa 24 poena i 12 skokova! Podršku su mu pružili i raspoloženi Mičel i aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander koji su ubacili po 18 poena.

Lejkersi su otvorili meč serijom 7:0 i nagovestili borbu, ali je to kratko trajalo. Oklahoma je brzo uhvatila ritam i već do kraja prve četvrtine preokrenula rezultat. Do poluvremena su imali kontrolu, a u nastavku samo dodali gas.

Bez Luka Dončić, koji i dalje kuburi sa povredom, napad Lejkersa delovao je bezidejno. Hačimura je dodao 18 poena, ali je ostatak ekipe potpuno podbacio – posebno Ostin Rivs koji je zaustavljen na svega osam poena uz očajan šut.

Treća četvrtina definitivno je slomila goste – trojka i dodatno slobodno bacanje Mičela podigli su razliku na dvocifrenu, a zakucavanje Karuza u poslednjoj deonici bilo je samo pečat na dominaciju.

Oklahoma sada vodi 1:0 i ostaje na domaćem terenu za drugi meč, gde će imati priliku da dodatno produbi krizu Lejkersa. Ako se nešto drastično ne promeni – Lebronu i ekipi preti ozbiljan brodolom!