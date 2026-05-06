Slušaj vest

Dagoberto Penja (37), nekadašnji reprezentativac Dominikanske Republike i košarkaš koji je dugi niz godina nstupao španskoj ACB ligi osuđen je u Sjedinjenim Američkim Državama na čak 60 godina zatvora.

Presuda je doneta zbog teških krivičnih dela seksualnog zlostavljanja dece, što je izazvalo šok i nevericu širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Dominikanske Republike - Dagoberto Penja Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Nekada poznat po partijama na parketu, Penja se sada našao u centru jednog od najjezivijih skandala koji su potresli sport.

Penja je profesinalnu košarkašku karijeru gradio u Španiji, gde je nastupao za Barselonu B, Estudijantes, kao i za ekipe poput Breogana i Basket Korunje. Profesionalnu karijeru završio je 2023. godine u dresu Grupo Alega Kantabria, a tokom nje je slovio za pouzdanog igrača u rotaciji i borbenog beka.

Nosio je i dres reprezentacije Dominikanske Republike, sa kojom je nastupao na Svetskom prvenstvu 2019. godine, što je bio vrhunac njegove internacionalne karijere.

Međutim, nakon završetka igračke karijere, preselio se na Floridu, gde je radio kao nastavnik fizičkog vaspitanja i trener – što se, prema navodima istrage, pokazalo kao paravan za jezive radnje.

Istraga protiv njega pokrenuta je 2025. godine, nakon što je otac jedne žrtve otkrio sumnjivu komunikaciju između bivšeg košarkaša i deteta. Daljim radom policije otkriveno je da je Penja bio uključen u razmenu neprimerenog materijala, kao i da je posedovao i snimao sadržaj tokom zlostavljanja dvoje maloletnika. Takođe, pronađeni su dokazi koji ukazuju na eksploataciju još jednog deteta.

Nekada uzor na parketu i reprezentativac na najvećoj sceni, danas je ime koje stoji iza jednog od najtežih i najšokantnijih slučajeva koji su pogodili sport u poslednje vreme.