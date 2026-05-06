Slušaj vest

Američka profesionalna košarkaška liga (NBA) kaznila je noćas košarkaša Bostona Džejlena Brauna sa 50.000 dolara zbog javnog kritikovanja sudija nakon eliminacije Seltiksa u prvom kolu plej-ofa.

NBA liga je u svom saopštenju navela da je Braun kažnjen zbog komentara koje je dao u nedelju, 3. maja, u prenosu uživo, nakon što je Boston izgubio od Filadelfije 100:109 u odlučujućoj, sedmoj utakmici serije prvog kola plej-ofa Istočne konferencije.

Braun je tad izjavio da su sudije "očigledno imale nameru" da mu dosude faulove zbog "guranja" kada bi krenuo ka košu sa loptom.

"Postoje neke sudije koje treba istražiti. Svaki dobar košarkaš ovo radi. O čemu vi pričate? Očigledno su imale nameru", rekao je petostruki ol-star NBA lige.

Braun je prethodno u januaru kažnjen sa 35.000 dolara nakon dvominutne tirade o suđenju posle poraza od San Antonija.

Ne propustiteKošarka"PLAĆAJU TE 50 MILIONA GODIŠNJE, A SEDIŠ" Legenda brutalno raspalila po Dončiću: Uzmi injekciju i igraj! Nadam se da će te trejdovati!
Luka Dončić
KošarkaOD MUNDOBASKETA DO DOŽIVOTNE ROBIJE! Bivši košarkaš zbog MONSTRUOZNIH ZLOČINA osuđen na 60 godina zatvora!
Dagoberto Penja
KošarkaNE MOŽE KRALJ SVE SAM! Brutalna poruka šampiona na startu serije: Oklahoma razbila Lejkerse, Lebron bez podrške! (VIDEO)
Lebron Džejms
KošarkaHOROR USRED MEČA! Srbin u šoku - scena koju niko nije mogao da gleda: Stravična povreda asa Lejkersa! Topić zanemeo, sagrači okretali glave! (VIDEO)
Džared Vanderbilt

Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium