Detroit je poveo 1:0 protiv Klivlenda u polufinalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije, pošto je na svom terenu pobedio 111:101.

Najefikasniji u ekipi Detroita bio je Kejd Kaningem sa 23 poena, uz sedam asistencija. Tobajas Heris je dodao 20 poena i osam skokova, Dankan Robinson je postigao 19 poena, dok je Denis Dženkins upisao 12 poena i sedam skokova.

Dvocifreni u ekipi Pistonsa sa po 11 poena bili su i Džejlen Duren, koji je zabeležio i 12 skokova, od kojih su sedam bili u napadu, i Osar Tompson, koji je imao i osam skokova i pet asistencija.

U ekipi Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 23 poena. Džejms Harden je dodao 22 poena, osam skokova i sedam asistencija, Maks Strus je postigao 19 poena, dok je Evan Mobli upisao 14 poena, devet skokova i pet asistencija.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a naredna utakmica je na programu u noći između četvrtka i petka u Detroitu.

