RUKOVODSTVO ABA LIGE SE SASTALO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM EVROLIGE! Evo šta je bila tema sastanka u Barseloni!
Rukovodstvo regionalne košarkaške ABA lige sastalo se u Barseloni sa glavnim izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i ostalim visokim rukovodiocima tog takmičenja, sa kojima je razgovaralo o "identifikovanju mogućnosti za dalje jačanje evropske košarke".
U današnjem saopštenju ABA lige se navodi da se na sastanku, koji je bio održan u utorak, razgovaralo o jačanju evropske košarke "i sa sportskog, i sa komercijalnog stanovišta", kao i da je naglasak stavljen na "podsticanje održivog rasta, unapređenje struktura takmičenja i otvaranja novih puteva za stvaranje vrednosti u košarkaškom ekosistemu".
"Obe organizacije su ponovo potvrdile svoju posvećenost održavanju otvorenog i konstruktivnog dijaloga, sa zajedničkom namerom da istraže razvoj dugoročnog strateškog partnerstva usmerenog na produbljivanje saradnje i podsticanje kontinuiranih inovacija u ovom sportu", navodi se u saopštenju ABA