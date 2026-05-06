Rukovodstvo regionalne košarkaške ABA lige sastalo se u Barseloni sa glavnim izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i ostalim visokim rukovodiocima tog takmičenja, sa kojima je razgovaralo o "identifikovanju mogućnosti za dalje jačanje evropske košarke".

U današnjem saopštenju ABA lige se navodi da se na sastanku, koji je bio održan u utorak, razgovaralo o jačanju evropske košarke "i sa sportskog, i sa komercijalnog stanovišta", kao i da je naglasak stavljen na "podsticanje održivog rasta, unapređenje struktura takmičenja i otvaranja novih puteva za stvaranje vrednosti u košarkaškom ekosistemu".