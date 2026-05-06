Slušaj vest

Rukovodstvo regionalne košarkaške ABA lige sastalo se u Barseloni sa glavnim izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i ostalim visokim rukovodiocima tog takmičenja, sa kojima je razgovaralo o "identifikovanju mogućnosti za dalje jačanje evropske košarke".

U današnjem saopštenju ABA lige se navodi da se na sastanku, koji je bio održan u utorak, razgovaralo o jačanju evropske košarke "i sa sportskog, i sa komercijalnog stanovišta", kao i da je naglasak stavljen na "podsticanje održivog rasta, unapređenje struktura takmičenja i otvaranja novih puteva za stvaranje vrednosti u košarkaškom ekosistemu".

"Obe organizacije su ponovo potvrdile svoju posvećenost održavanju otvorenog i konstruktivnog dijaloga, sa zajedničkom namerom da istraže razvoj dugoročnog strateškog partnerstva usmerenog na produbljivanje saradnje i podsticanje kontinuiranih inovacija u ovom sportu", navodi se u saopštenju ABA

Ne propustiteKošarka"PLAĆAJU TE 50 MILIONA GODIŠNJE, A SEDIŠ" Legenda brutalno raspalila po Dončiću: Uzmi injekciju i igraj! Nadam se da će te trejdovati!
Luka Dončić
KošarkaSPEKTAKL NA ISTOKU! Detroit srušio Klivlend, Kaningem ponovo blistao! (VIDEO)
Kejd Kaningem
KošarkaOD MUNDOBASKETA DO DOŽIVOTNE ROBIJE! Bivši košarkaš zbog MONSTRUOZNIH ZLOČINA osuđen na 60 godina zatvora!
Dagoberto Penja
KošarkaNE MOŽE KRALJ SVE SAM! Brutalna poruka šampiona na startu serije: Oklahoma razbila Lejkerse, Lebron bez podrške! (VIDEO)
Lebron Džejms

Džoel Bolomboj blokada Izvor: Arena 1 Premium