Meč se igra u četvrtak od 18.30 časova u hali „Aleksandar Nikolić“.

Trener Saša Obradović nakon utakmica sa Zlatiborom može da računa na ostatak ekipe koji nije igrao u četvrtfinalu KLS. O sastavu koji će se suprotstaviti timu iz Ljubljane odluku će doneti neposredno pred start utakmice:

- Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv Cedevita Olimpije, dobrog, iskusnog tima, koji je vođen od strane odličnog trenera. Moramo da igramo čvrsto u odbrani što je osnova, ali i vrlo strpljivo jer nas očekuje tim koji se neće predati do samog kraja. Važno je da ne dozvoljavamo lake poene iz tranzicije, da dobro gradimo naš koš, to su neke osnove koje će biti izuzetno važne za ishod ove utakmice - rekao je trener crveno belih Saša Obradović.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović

Ognjen Dobrić je rekao:

- Dobro poznajemo ekipu Cedevita Olimpije odigrali smo već dve utakmice u regularnom delu sezone i nekih promena nema – iskusna kvalitetna ekipa koju predvodi ove sezone odlični Gibson, naravno tu su Blažič, Stjuart, Kenedi, Škara… dobra ekipa koja će znati da kazni svaku grešku i dođe do brejka. Sve kreće od odbrane, i pokušaćemo da nametnemo naš ritam u ovoj utakmici, nadam se uz brojnu podršku naših navijača u četvrtak uveče - kazao je Dobrić.

Utakmica broj 2 igra se u utorak 12.05. u hali Stožice, eventualna majstorica u petak 15.05 u Beogradu.