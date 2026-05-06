Trener Ljubljančana Zvezdan Mitrović je istakao da se njegov tim nalazi u "specifičnim" okolnostima, s obzirom da je poslednju utakmicu odigrao 19. aprila.

"Seriju protiv Crvene zvezde počinjemo u nešto specifičnim okolnostima. Poslednju utakmicu smo odigrali 19. aprila, tako da smo već duže vreme bez takmičarskog ritma. U tom periodu nažalost nismo uspeli da odigramo ni pripremne utakmice, jer sve ekipe nastupaju u domaćim prvenstvima, zbog čega nismo našli odgovarajuće protivnike. Treninzi su tako uglavnom bili interno, među nama, i mogu reći da smo u određenom smislu ponovo prošli kraći pripremni period", rekao je trener sezone u ABA ligi i dodao:

"Crvena zvezda je izuzetno kvalitetna, evroligaška ekipa sa visokim ambicijama i budžetom. U poslednjih nekoliko dana suočavaju se sa određenim izazovima, što će ih verovatno dodatno motivisati za kvalitetan nastup. U seriju ulazimo rasterećeno, ali istovremeno fokusirano. Dobro poznajemo njihove kvalitete, ali smo svesni i sopstvenih prilika. Naš cilj će biti da ih prepoznamo i što bolje iskoristimo. Očekujemo da će nastupiti u najjačem sastavu, tako da nas očekuje zahtevan, ali i motivaciono veoma zanimljiv izazov.". obajsnio je Mitrović.