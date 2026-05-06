Košarkaški klub Partizan uveliko radi na renoviranju tima za narednu sezonu.

Trenutno su u fokusu igrači na spoljnim pozicijama. Posle Kajla Olmana iz Turk Telekoma, crno-beli su naciljali beka Baskonije Kobija Simonsa.

Partizan - Baskonija 16.4.2026

O detaljima informacije prenosi španski portal "Encestando".

Prema navodima Španaca, u Baskoniji su velika previranja oko naredne sezone. Postoje dve struje u upravi kluba koje različito vide budućnost, pre svega ostanak trenera Paola Galbijatija.

To se održava i na igrački sastav, pa je tako Forest na putu ka Fenerbahčeu, dok će klub napustiti i Luvavu-Kabarot, samo je pitanje gde, pošto ima brojne ponude. Na izlaznim vratima je i Dijakite.

Međutim, ono što je najviše iznenadilo Špance jeste status Simonsa. Simons je do sredine aprila vodio pregovore sa klubom o produženju ugovora za još dve sezone. Američki plejmejker je trebao da dobije pasoš EU u julu, nakon što je nastupao za reprezentaciju Španije u kvalifikacijama za Mundijal.

Time bi Baskonija dobila domaćeg igrača.

Međutim, Simons je promenio agenta, što znači da neće dobiti EU pasoš. Samim tim ni Baskonija nije previše rada da obnovi ugovor.

Simons se okrenuo alternativi, a tu je u prvom planu Partizan, sa kojim se vode poodmakli pregovori. Španci tvrde, međutim, da postoje i drugi timovi koji su zainteresovani, ali se Partizan ističe u prvi plan.

Kobi Simons (1997, 192) u sezoni za nama je po utakmici imao prosek od 10.8 indeksnih poena.

Simons je beležio 11.1 poen, 1.3 skoka, 3 asistencije po utakmici. Prosečno je po utakmici igrao 22 minuta.