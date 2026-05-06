Rokas Gedraitis je odlučio da završi reprezentativnu karijeru, pa ga ljubitelji košarke više neće gledati u dresu Litvanije.

Iskusni bek, koji trenutno nastupa za Tenerife, a domaći navijači ga pamte iz perioda u Crvenoj zvezdi, potvrdio je da se povlači kako bi oslobodio prostor mlađim snagama.

"Mislim da je to to što se tiče reprezentacije. Dolaze mlađi igrači i neće im trebati moja pomoć, sami rade odličan posao", rekao je Gedraitis, prenosi krepsinis.net.

Rokas Gedraitis Foto: Starsport, EPA/PETE ANDREOU

Ovaj tridesettrogodišnjak bio je važan deo uspešne litvanske košarke još od juniorskih dana, kada je osvajao svetsko i evropsko zlato u uzrastima do 19 i 20 godina.

Tokom duge seniorske karijere, Gedraitis je branio boje svoje zemlje na Mundobasketu 2019. godine, kao i na šampionatima Evrope 2022. i 2025. godine, dajući značajan doprinos nacionalnom timu i kroz brojne kvalifikacione utakmice.