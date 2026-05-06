ŠOK! BIVŠI KOŠARKAŠ ZVEZDE VIŠE NEĆE DA IGRA ZA REPREZENTACIJU! Oglasio se i otkrio zašto je doneo tu odluku, ovo je mnoge iznenadilo!
Rokas Gedraitis je odlučio da završi reprezentativnu karijeru, pa ga ljubitelji košarke više neće gledati u dresu Litvanije.
Iskusni bek, koji trenutno nastupa za Tenerife, a domaći navijači ga pamte iz perioda u Crvenoj zvezdi, potvrdio je da se povlači kako bi oslobodio prostor mlađim snagama.
"Mislim da je to to što se tiče reprezentacije. Dolaze mlađi igrači i neće im trebati moja pomoć, sami rade odličan posao", rekao je Gedraitis, prenosi krepsinis.net.
Ovaj tridesettrogodišnjak bio je važan deo uspešne litvanske košarke još od juniorskih dana, kada je osvajao svetsko i evropsko zlato u uzrastima do 19 i 20 godina.
Tokom duge seniorske karijere, Gedraitis je branio boje svoje zemlje na Mundobasketu 2019. godine, kao i na šampionatima Evrope 2022. i 2025. godine, dajući značajan doprinos nacionalnom timu i kroz brojne kvalifikacione utakmice.