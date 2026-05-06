Džejms Nanelli trenutno nastupa za AEK iz Atine koji se nalazi među četiri najbolja tima u FIBA Ligi šampiona i učestvuje na završnom turniru u Badaloni, gde će biti odlučeno o novom šampionu.

Naneli je tokom boravka u Partizanu ostavio snažan utisak, posebno u sezoni 2022/23 kada je bio jedan od ključnih igrača i ljubimac navijača.

Ipak, saradnja sa crno-belima okončana je na način koji je izazvao dosta polemike, naročito posle njegove javne kritike upućene predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću. S druge strane, isticao je da je trener Željko Obradović imao želju da ga zadrži u timu do kraja karijere.

U međuvremenu, oglasio se i Savić, koji je sredinom marta za "Sport Klub" izjavio:

"Mislim da smo se kao klub mnogo ogrešili o Nanelija".

Upravo je tu rečenicu prokomentarisao Naneli u razgovoru za "Mozzart Sport".

"Prekasno je to izjavio. Da budem potpuno iskren, prekasno. Mogao je to da kaže odmah. Ipak, ako je njemu lakše i bolje što je to sada izjavio, u redu. Meni nije ništa lakše zbog te izjave", poručio je Naneli u razgovoru za medije.