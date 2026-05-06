Košarkaši Dubaija poveli su protiv Spartaka u četvrtfinalu ABA lige, pošto su večeras kao domaćini u Sarajevu u prvoj utakmici pobedili 102:74 (31:22, 23:19, 30:18, 18:15).

Dubai je predvodio Džanan Musa sa 31 poenom, a Mfiondu Kabengele postigao je 16 poena uz 12 skokova i pet asistencija. Kenan Kamenjaš pobedi je doprineo sa 11 poena i devet skokova, a Bruno Kaboklo sa 10 poena.

1/33 Vidi galeriju ABA liga 2025/26

U ekipi iz Subotice najefikasniji je bio Olivije Hanlan sa 19 poena uz pet asistencija, Stefan Momirov dodao je 13 poena, a Danilo Nikolić 10 poena.

Serija se igra na dve pobede, a druga utakmica na programu je u nedelju od 20.30 u Subotici.

U četvrtfinalu igraju još branilac titule Partizan - Bosna, Crvena zvezda - Cedevita Olimpija i Budućnost - Kluž.