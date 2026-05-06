KO JE BIO VLADIMIR CVETKOVIĆ? Proslavljeni košarkaš, reprezentativac i tvorac najvećeg uspeha FK Crvena zvezda...
Vladimir Cvetković bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.
Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).
Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je 1991 postala šampion Evrope i sveta.
Tokom njegovog mandata, koji je trajao 18 godina, crveno-beli su osvojili 18 trofeja.
Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beograda, majsku nagradu Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem.
Nosilac je Nacionalnog sportskog priznanja i brojnih drugih nagrada.