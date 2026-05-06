Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Druga utakmica između Niksa i Filadelfije igra se u Njujorku u noći sreda na četvrtak od 1.00 po srednjoevropskom vremenu.

1/11 Vidi galeriju Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Plej-of serija igra se na četiri pobede.

Embid je imao slabo veče u prvoj utakmici, kada je njegov tim poražen rezultatom 98:137. Ovaj 32-godišnji centar postigao je u porazu svog tima 14 poena, uz šut iz igre 3/11 za 25 minuta.

Niksi su u toj utakmici koristili njegovu ograničenu pokretljivost kako bi dolazili do otvorenih šuteva.

Embid se vratio na teren nakon operacije slepog creva tokom četvrte utakmice prve runde plej-ofa NBA lige i pomogao svom timu da nadoknadi 1:3 u seriji protiv Bostona.