Košarkaš Filadelfije Džoel Embid propustiće drugu utakmicu polufinala Istočne konferencije NBA lige protiv Njujork Niksa, zbog istegnuća desnog skočnog zgloba i bola u desnom kuku, saopštio je danas njegov klub.
SIKSERSI U OZBILJNOM PROBLEMU: Embid zbog povrede propušta drugi meč plej-ofa između Filadelfije i Niksa u NBA ligi
Druga utakmica između Niksa i Filadelfije igra se u Njujorku u noći sreda na četvrtak od 1.00 po srednjoevropskom vremenu.
Džoel Embid
Plej-of serija igra se na četiri pobede.
Embid je imao slabo veče u prvoj utakmici, kada je njegov tim poražen rezultatom 98:137. Ovaj 32-godišnji centar postigao je u porazu svog tima 14 poena, uz šut iz igre 3/11 za 25 minuta.
Niksi su u toj utakmici koristili njegovu ograničenu pokretljivost kako bi dolazili do otvorenih šuteva.
Embid se vratio na teren nakon operacije slepog creva tokom četvrte utakmice prve runde plej-ofa NBA lige i pomogao svom timu da nadoknadi 1:3 u seriji protiv Bostona.
