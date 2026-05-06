Vladimir Cvetković, nekadašnji vrhunski košarkaš Crvene zvezde i dugogodišnji operativac fudbalskog kluba, preminuo je na Đurđevdan u 84. godini.

Povodom odlaska čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji crveno-bele porodice, javnosti se obratio i košarkaški klub Crvena zvezda.

Foto: Marina Lopicic/Kurir, Marina Lopičić, Privatna arhiva

- Velikan Crvene zvezde i јedna od naјvažniјih ličnosti u istoriјi našeg košarkaškog kluba i celog Sportskog Društva – Vladimir Cvetković, preminuo јe u sredu 06.05.2026. godine u Beogradu.

Retko koјa ličnost јe obeležila istoriјu јednog košarkaškog kluba, kasniјe i celokupnog Sportskog društva, takvog značaјa i veličine, kao što јe to učinio Vladimir Cvetković sa našom Crvenom zvezdom.

Kada Zvezdašima kažeš „Cvele“ svi znaјu o kome se radi. Јedan, јedinstven i neponovljiv!

Odlazak Vladimira Cvetkovića јe nenadoknadiv gubitak za KK Crvena zvezda, FK Crvena zvezda i celu našu crveno belu porodicu - stoji u saopštenju Crvene zvezde.