"KADA ZVEZDAŠIMA KAŽEŠ CVELE SVI ZNAJU O KOME SE RADI" Crveno-beli se na emotivan način oprostili od Vladimira Cvetkovića!
Vladimir Cvetković, nekadašnji vrhunski košarkaš Crvene zvezde i dugogodišnji operativac fudbalskog kluba, preminuo je na Đurđevdan u 84. godini.
Povodom odlaska čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji crveno-bele porodice, javnosti se obratio i košarkaški klub Crvena zvezda.
- Velikan Crvene zvezde i јedna od naјvažniјih ličnosti u istoriјi našeg košarkaškog kluba i celog Sportskog Društva – Vladimir Cvetković, preminuo јe u sredu 06.05.2026. godine u Beogradu.
Retko koјa ličnost јe obeležila istoriјu јednog košarkaškog kluba, kasniјe i celokupnog Sportskog društva, takvog značaјa i veličine, kao što јe to učinio Vladimir Cvetković sa našom Crvenom zvezdom.
Kada Zvezdašima kažeš „Cvele“ svi znaјu o kome se radi. Јedan, јedinstven i neponovljiv!
Odlazak Vladimira Cvetkovića јe nenadoknadiv gubitak za KK Crvena zvezda, FK Crvena zvezda i celu našu crveno belu porodicu - stoji u saopštenju Crvene zvezde.