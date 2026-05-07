Slušaj vest

Njujork Niksi nastavljaju da melju u plej-ofu!

Posle demoliranja u prvom meču, sada su u mnogo tvrđoj borbi ponovo srušili Filadelfiju 108:102 i poveli velikih 2:0 u seriji polufinala Istoka.

1/5 Vidi galeriju Drugi meč polufinalne serije Istočne konferencije, Njujork - Filadelfija Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Junak večeri bio je nezaustavljivi Džejlen Branson, koji je ubacio 26 poena i preuzeo odgovornost kada se lomilo. U meču punom drame, preokreta i čak 25 promena vođstva, upravo je Branson pogodio ključne šuteve u završnici i odveo Nikse do nove pobede.

Filadelfija je ovog puta pružila daleko jači otpor nego u prvom meču, ali bez povređenog Džoela Embida nije imala dovoljno snage za brejk u Njujorku. Kamerunski centar nije ni izašao na teren zbog problema sa kukom i zglobom, što je bio ogroman udarac za Sikserse.

Niksi su imali još raspoloženih igrača – Odži Anunobi je dodao 24 poena pre nego što je zbog povrede otišao u svlačionicu, dok je Karl-Entoni Tauns upisao dabl-dabl sa 20 poena i 10 skokova.

Na drugoj strani, Tajris Maksi je pokušavao da održi Filadelfiju u životu sa 26 poena, dok su Pol Džordž i Keli Ubre dodali po 19. Ipak, kada je trebalo prelomiti meč – Njujork je pokazao više mirnoće i kvaliteta.

Serija se sada seli u Filadelfiju, gde će Sikersi pokušati da izbegnu potpuni raspad i vrate se u život. Ali jedno je jasno – Niksi trenutno izgledaju kao ozbiljna sila Istoka!

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: