Slušaj vest

Sportski i javni život Srbije ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih ljudi – Vladimir Cvetković Cvele preminuo je u sredu, ostavljajući iza sebe ogromno nasleđe, brojne anegdote i priče koje se i danas prepričavaju.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Vladimira Cvetkovića Foto: Marina Lopicic/Kurir, Marina Lopičić, Privatna arhiva

Popularni Cvele bio je poznat po neverovatnoj harizmi, kontaktima i neverovatnom osećaju za ljude. Bio je čovek koji je prepoznava zvezde pre svih, a jedna od njih bila je i Lepa Brena.

Malo ko zna da je upravo on imao ključnu ulogu u prvim koracima Lepe Brene ka statusu najveće regionalne zvezde.

U jednoj ispovesti prisetio se kako je prvi put video Brenu dok je bio direktor Tašmajdana.

"Pozvan sam jedno veče u restoran "Zvezda" na bazenu. Pevala je jedna bucmasta devojka sa orkestrom, koji je pravio odličnu atmosferu. Dopalo mi i posebno pamtim da je pevačica na kraju zajahala harmonikaša. Bili su to, naravno, Lepa Brena i Saša Popović, to jest Slatki greh", pričao je Cvetković.

Nedugo zatim usledio je i razgovor koji će promeniti istoriju domaće estrade.

"Prišli su mi, rekli da su zvezdaši i pitali da im pomognem. Pozvao sam mog lozničkog druga iz ulice Milutina Popovića Zahara, koji je za njih uradio "Čačak, Čačak". Kasnije je došao Minimaks sa "Halo, Pariz, London, Stokholm, šta ima novo? Čačak, Čačak!", otkrio je svojevremeno Cvele.

Kako je govorio, ubrzo je krenula potpuna transformacija tada mlade pevačice – angažovani su šminkeri, nutricionisti i stručnjaci za imidž, a ostatak je istorija.

Imao priliku da postane njihov menadžer i ozbiljno zaradi od Breninog uspeha, ali to ga nije zanimalo.

"Mogao sam da uzmem procenat i vodim ih, ali to nije bio moj svet", govorio je iskreno.

Njegova smrt zatvorila je jedno veliko poglavlje domaće javne scene, ali priče o njegovom šarmu, uticaju i ljudima kojima je pomogao – nastaviće da žive.