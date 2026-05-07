Slušaj vest

Ozbiljno je Rudi Gober namučio Nikolu Jokića u prvoj rundi plej-ofa, ali protiv čudesnog Viktora Vembanjame sinoć nije imao nikakvo rešenje.

Mladi Francuz zapalio je NBA jednim brutalnim potezom. U jednoj sjajnoj kontri Sparsa zakucao je toliko silovito preko Francuza da je dvorana "eksplodirala".

Četvorostruki najbolji defanzivac lige ostao je potpuno nemoćan pred naletom čuda iz Francuske. Iako Gobera godinama prati reputacija jednog od najdominantnijih zaštitnika reketa, Vembi ga na spektakularan način stavio na "poster".
Zakucavanje je momentalno postalo viralno, a mnogi već tvrde da je ovo jedan od poteza sezone i još jedan dokaz da je NBA dobila novog superstara.

Inače, Sparsi su prethodne noći savladali Minesotu rezultatom 133:95 i izjednačili na 1:1 u seriji, a Vembanjama je meč završio sa 19 poena i 15 skokova.

Ne propustiteKošarkaNIKSI GRABE KA FINALU ISTOKA! Filadelfija pokazala srce bez Embida, ali Branson je ponovo bio nezaustavljiv! (VIDEO)
Njujork - Filadelfija
KošarkaNBA LIGA UDARILA PO DŽEPU SUPERSTARA BOSTONA: Opleo po sudijama u prenosu uživo, pa dobio žestoku kaznu!
Screenshot 2025-05-17 102425.jpg
Košarka"PLAĆAJU TE 50 MILIONA GODIŠNJE, A SEDIŠ" Legenda brutalno raspalila po Dončiću: Uzmi injekciju i igraj! Nadam se da će te trejdovati!
Luka Dončić
KošarkaNE MOŽE KRALJ SVE SAM! Brutalna poruka šampiona na startu serije: Oklahoma razbila Lejkerse, Lebron bez podrške! (VIDEO)
Lebron Džejms

Šejk Milton se povredio na početku meča Partizan - Bosna Izvor: Arena Sport