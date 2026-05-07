JOKIĆU JE PRAVIO PAKAO, ALI FRANCUSKOM VANZEMALJCU NE MOŽE NIŠTA! Vembanjama brutalno ponizio Gobera - potez za TV špice! (VIDEO)
Ozbiljno je Rudi Gober namučio Nikolu Jokića u prvoj rundi plej-ofa, ali protiv čudesnog Viktora Vembanjame sinoć nije imao nikakvo rešenje.
Mladi Francuz zapalio je NBA jednim brutalnim potezom. U jednoj sjajnoj kontri Sparsa zakucao je toliko silovito preko Francuza da je dvorana "eksplodirala".
Četvorostruki najbolji defanzivac lige ostao je potpuno nemoćan pred naletom čuda iz Francuske. Iako Gobera godinama prati reputacija jednog od najdominantnijih zaštitnika reketa, Vembi ga na spektakularan način stavio na "poster".
Zakucavanje je momentalno postalo viralno, a mnogi već tvrde da je ovo jedan od poteza sezone i još jedan dokaz da je NBA dobila novog superstara.
Inače, Sparsi su prethodne noći savladali Minesotu rezultatom 133:95 i izjednačili na 1:1 u seriji, a Vembanjama je meč završio sa 19 poena i 15 skokova.