San Antonio je izjednačio na 1:1 protiv Minesote u polufinalu Zapadne konferencije, pošto je na svom terenu pobedio 133:95.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Stefon Kasl sa 21 poenom. Viktor Vembanjama je dodao 19 poena i 15 skokova, Dieron Foks je upisao 16 poena, dok su Džulijan Šampeni i Harison Barns postigli po 12 poena.

Dvocifreni su još bili i Dilan Harper sa 11 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, i Devin Vasel sa 10 poena, dok je Keldon Džonson utakmicu završio sa devet poena i 10 skokova.

U ekipi Minesote najefikasniji su bili Entoni Edvards, Džulijus Rendal, Džejden Mekdenijels i Terens Šenon Džunior sa po 12 poena. Naz Rid je dodao 11 poena, dok je Rudi Gober utakmicu završio sa pet poena i 10 skokova.

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži četiri trijumfa, a naredna utakmica je na programu u noći između petka i subote u Mineapolisu.

