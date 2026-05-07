Puno bure u Sjedinjenim Američkim Državama diglo se zbog Luke Dončića.

Reprezentativac Slovenije već neko vreme je na listi povređenih, a njegov oporavak izazvao je puno pažnje. Amerikanci su ga razapeli i žestoko su udarili po njemu što ne igra u najvažnijem delu sezone, a počelo je da se priča i o tome zašto je Luka uopšte otišao u Španiju, kada je u prvi mah bilo očekivano da će terapije imati u Nemačkoj.

Mnogi misle da su Lejkersi dozvolili svom superstaru da odsustvuje usred plej-ofa, a Dončić je snimljen i na meču Reala i Zvezde zajedno sa Novakom Đokovićem. Posle burne reakcije navijača, Dončić je morao hitno da se oglasi i pravda.

Lejkersi - Toronto, Luka Dončić

- Otišao sam u Španiju na PRP terapiju (terapija plazmom bogatom trombocitima, prim. aut.). Svi znaju da je Španija jedna od najboljih zemalja za to... Znam i verujem mnogim ljudima iz Španije. Razlog zašto sam toliko dugo bio tamo jeste to što su mi bila potrebna četiri dana između svake terapije. Uradio sam to četiri puta. Zato sam ostao duže - rekao je Luka Dončić, pa otkrio kada bi mogao da se vrati na teren:

- Još sam u procesu oporavka, radim svaki dan. Svakog dana se osećam bolje. Kao što sam rekao, na početku su rekli osam nedelja. Tako da idemo korak po korak odatle - dodao je on.

Luka Dončić je ove sezone inače prosečno beležio 33,5 poena po meču, uz 8,3 asistencija i 7,7 skokova, dok je u centru pažnje bio i zbog raskida veridbe sa Anom Marijom Goltes, sa kojom ima dvoje dece. Lejkersi su prvi meč serije protiv Oklahome izgubili ubedljivo, te Tanderi trenutno vode sa 1:0.

