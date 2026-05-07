Crno-beli su do pobede došli teže nego što su to mnogi očekivali, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Što se same utakmice tiče, meč je počeo katastrofalno za crno-bele, jer je Milton zbog sudara kolenima bio prinuđen da napusti igru već u dvadesetoj sekundi.

Nakon uvodne trojke Bosne, usledio je period veoma loše i neefikasne košarke na obe strane.

Gosti su to bolje iskoristili i serijom 8:0 primorali Partizan da juri rezultat, a domaći tim je do prvih poena došao tek u petom minutu preko Bruna Fernanda. Iako su crno-beli delovali nemoćno u većem delu prve četvrtine, dozvolivši rivalu da pobegne na plus deset (8:18), uspeli su da se trgnu u samoj završnici prve četvrtine.

Zahvaljujući trojki Kalatesa i poenima Lakića, Partizan je serijom 5:0 prepolovio zaostatak i na prvu pauzu otišao sa podnošljivih pet poena minusa (13:18).

Crno-beli su uspeli da se trgnu nakon očajnog početka i serijom od 12:0 potpuno se vrate u meč i izjednače rezultat.

Ipak, taj nalet je kratko trajao, pa je usledio period spore igre sa mnogo grešaka na obe strane. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali niko nije uspeo da napravi osetniju razliku.

Pred sam kraj prvog poluvremena, Partizan je pojačao tempo i serijom poena uspeo da slomi otpor Bosne. Zahvaljujući toj boljoj igri, crno-beli su na veliku pauzu otišli sa osam poena prednosti, pri rezultatu 40:32.

Gosti su tokom trećeg kvartala ulagali napor da smanje razliku, ali je Partizan uspešno odbijao svaki njihov pokušaj i čvrsto držao konce igre u svojim rukama.

Ekipa koju predvodi Đoan Penjaroja zadržala je visok nivo ozbiljnosti, postepeno uvećavajući vođstvo, pa su u poslednjih deset minuta ušli sa ubedljivih 18 poena prednosti.

Košarkaši Partizana su, ipak, pali u tempu na samom početku poslednje četvrtine, što je ekipa Bosne iskoristila da serijom 7:0 značajno smanji zaostatak.

Partizan je imao dosta poteškoća u poslednjem kvartalu, što je ekipa Bosne znala da kazni i u jednom trenutku istopi razliku na samo pet poena zaostatka.

U tom trenutku, Vašington je sa dve uzastopne trojke vratio dvocifreno vođstvo svom timu i otklonio sve sumnje oko pitanja pobednika.

Iako se gosti nisu predavali i ponovo su u jednom trenutku uspeli da priđu na pet poena zaostatka, to je bio njihov maksimum, pa do potpunog preokreta ipak nisu mogli.

