Španac je uspeo da podigne crno-bele u Evroligi i uđe u seriju pobeda nakon katastrofalnog starta sezone.

Za kratak period je napravljena ozbiljna razlika, a tako nešto je potrebno još nekim evroligaškim ekipama.

Kako saznaje "Mozzart sport" Đoan Penjaroja je neko koga bi na svojoj klupi rado videli Bajern Minhen i Efes.

Bajern je ligaški deo sezone završio sa 17 pobeda i 21 porazom, ali je do takvog učinka došao nakon što je ekipu preuzeo Svetislav Pešić.

Iskusni srpski trener je doneo Bavarcima napredak u igri i rezultatima, ali je odlučio da na kraju sezone završi trenersku karijeru.

Sa druge strane, Efes je potpuno podbacio i Evroligu je završio sa pretposlednjeg mesta sa učinkom od 12 pobeda i 26 poraza. Pozicija Pabla Lasa nije sigurna.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja

Oba tima su zainteresovana za Penjaroju, a prema navodima "Mozzart sporta" dobili su identičan odgovor.

Kada je došao u Partizan Španac je potpisao ugovor na godinu i po dana i planira da to ispoštuje, odnosno da sa crno-belima formira tim za narednu sezonu i pokuša da ostvari bolji rezultat.

Za početak pred Partizanom je završnica ABA lige i Košarkaške lige Srbije...

Kurir sport/Mozzart sport

