Generalni menadžer Toronto Reptorsa, Bobi Vebster, izjavio je noćas da smatra da je trener tog kluba Darko Rajaković obavio sjajan posao ove sezone.

"Mislim da je Darko obavio sjajan posao. Prve dve sezone smo rekli da sjajno komunicira, da ima sjajnu energiju, da sjajno razvija igrače, ali da odemo od 30 pobeda do 46 je ogroman napredak. Napravio je promene i u plej-ofu kad su neki od naših glavnih igrača bili van terena. Darko je imao sjajnu godinu", naveo je Vebster, a preneo klub.

Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković

Reptorsi su regularni deo sezone završili na petom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 46/36, da bi potom bili eliminisani u prvom kolu plej-ofa, nakon poraza od Klivlenda ukupnim rezultatom 3:4.

Ekipa Toronta je ove sezone imala 16 pobeda više u odnosu na prethodnu sezonu i 21 pobedu više u odnosu na sezonu 2023/24, prvu u kojoj je Rajaković bio na njenom čelu.

Kanadski mediji su preneli da se očekuje da Toronto u narednim nedeljama ponudi srpskom treneru produžetak ugovora, koji mu trenutno važi do kraja sezone 2026/27.