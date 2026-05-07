Jedna od najboljih srpskih košarkašica svih vremena, Jelena Bruks (devojačko Milovanović), stavila je tačku na blistavu karijeru.

Godinama je bila jedan od stubova srpske košarke, prepoznatljiva po neverovatnoj borenosti, liderstvu, konstantnosti i pobedničkom mentalitetu.

Jedna od najboljih srpskih košarkašica svih vremena - Jelena Bruks Foto: fiba.basketball, Sopron, KSS

Tokom svoje impresivne inostrane karijere igrala je u vrhunskim timovima, osvajala domaće i međunarodne trofeje, ostavljajući trag gde god da je nastupala. Njena karijera obeležena je konstantnošću na visokom nivou i statusom jedne od najpouzdanijih igračica svoje generacije.

Rođena je u Kragujevcu 1989. godine gde je i napravila svoje prve košarkaške korake u lokalnom klubu Šumadija. U Srbiji je nastupala za Dubočicu iz Leskovca i novosadsku Vojvodinu, a onda je usledila selidba u inostranstvo. Nosila je dresove Šoprona, Spartaka iz Moskve, Dinama iz Kurska, Orduspora, Bešiktaša, Avenide i Vašingtona u WNBA ligi.

Najveći trag ostavila je u ekipi mađarskog Šoprona, gde je i stavila tačku na blistavu karijeru.

U tri navrata branila je boje Šoprona i postala istinska ikona kluba.

Sa mađarskim gigantom osvojila je i titulu šampiona Evrolige u sezoni 2021/22, uz brojne domaće trofeje i kupove, čime je učvrstila status jedne od najdominantnijih igračica u Evropi.

Na individualnom planu, 2017. godine proglašena je za najbolju košarkašicu Srbije, a svoje ime je upisala i među deset najboljih strelaca u istoriji Evrolige.

Ipak, njen najveći pečat ostaje u dresu reprezentacije Srbije, gde je bila lider i kapiten generacije koja je ispisala istoriju ženske košarke u našoj zemlji. U nacionalnom timu provela je gotovo dve decenije i osvojila brojne medalje – uključujući zlata na Evropskim prvenstvima 2015. i 2021, kao i bronzu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016.

Još u mlađim kategorijama pokazala je ogroman potencijal, osvajajući zlato na Evropskom prvenstvu 2007. godine, gde je proglašena i za MVP turnira.

Supermama

Podsetimo, u martu 2019. godine Jelena je donela sina Matea na svet, a već u junu iste godine branila je bolje Srbije na Evropskom prevenstvu u Beogradu.

Jelena je tada pokazala da ne postoje granice i prepreke kada nešto istinski želite i tako svima održala veoma važnu lekciju o istrajnosti.

Košarkaški savez Srbije je tada izašao Jeleni u susret, pa je maleni Mateo bio uz svoju mamu na pripremama. Naporno je radila na treninzima, a tokom pauza je presvlačila pelene, hranila sina, uspavljivala... Nije tražila izgovore, jer je dres reprezentacije za nju bio svetinja.

Srbija je na Evropskom prvenstvu koje je te 2019. održano u prestonici Srbije osvojila bronzanu medalju, a jedna od najzaslužnijih za uspeh bila je upravo Jelena.

Jelena će ostati upamćena kao simbol borbenosti, liderstva i neverovatne posvećenosti, igračica koja je uvek bila oslonac tima i uzor generacijama koje dolaze.

Kraj u velikom stilu

Bogatu, trofejnu karijeru Jelena je završila na način koji priliči pravoj legendi - partijom za pamćenje i još jednim peharom u vitrini.

Sa svojim Šopronom osvojila je Kup Mađarske. Blistala je na završnom turniru i zasluženo dobila MVP priznanje.

Nažalost, u jakoj konkurenciji, Šopron nije uspeo da se domogne finala mađarskog šampionata, ali je Jelena sa medaljom oko vrata završila sezonu. U borbi za treće mesto Šopron je savladao ekipu TFSE, a najzaslužnija za to bila je, naravno, Jeca.

U svom oproštajnom nastupu vodila je ekipu do ubedljive pobede 73:52. U svom poslednjem meču u profesionalnoj karijeri zabeležila je 21 poen i 17 skokova i ostvarila indeks korisnosti 39. Tako je u velikom stilu spustila zavesu na karijeru.