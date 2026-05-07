KK PARTIZAN SE OGLASIO ZBOG SMRTI VLADIMIRA CVETKOVIĆA! Pogledajte kako su se crno-beli oprostili od legendarnog Cveleta!
Košarkaški klub Partizan izrazio je danas saučešće povodom smrti legendarnog košarkaša i nekadašnjeg funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimira Cvetkovića.
"Povodom smrti legendarnog košarkaša i sportskog radnika Vladimira Cvetkovića, Košarkaški klub Partizan izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svim poštovaocima lika i dela velikog Cveleta. Počivaj u miru", piše u objavi beogradskog kluba na društvenoj mreži X.
Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i jedan od najznačajnijih funkcionera fudbalskog kluba Vladimir Cvetković umro je u sredu, 6. maja, u 85. godini.
