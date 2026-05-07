Košarkaš Monaka Majk Džejms neće moći da igra u narednim utakmicama ove ekipe.
MAJKU DŽEJMSU ZABRANJENO DA IGRA! Bez milosti za jednog od najboljih košarkaša u Evropi!
Džejms je suspendovan na tri utakmice zbog incidenta koji se dogodio 18. aprila tokom utakmice protiv Asvela.
Bek Monaka je u drugoj četvrtini dobio isključenje, a disciplinska komisija francuskog prvenstva je reagovala i košarkaša kaznila sa suspenzijom u trajanju od tri utakmice zbog "zastrašujućeg i/ili pretećeg ponašanja prema sudiji".
Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana
Majk Džejms će propustiti utakmicu protiv Pariza na domaćem terenu, kao i u gostima protiv Bulazaka u poslednjem kolu.
Takođe, jedan od najboljih košarkaša u Evropi, neće moći da igra ni u prvoj utakmici plej-ofa.
