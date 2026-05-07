Košarka
EMOTIVNA SCENA U PIONIRU: Saša Obradović zaplakao zbog Vladimira Cvetkovića
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige.
Uoči početka utakmice minutom ćutanja odata je počast Vladimiru Cvetkoviću, nekadašnjem košarkašu Crvene zvezde.
Foto galerija Vladimira Cvetkovića Foto: Marina Lopicic/Kurir, Marina Lopičić, Privatna arhiva
Vidi galeriju
Legendarni košarkaš je preminuo u sredu u 84. godini.
Posebno emotivan je bio trener Crvene zvezde Saša Obradović, koji nije mogao da sakrije suze. Obradović je u jednom delu karijere igrao sa Vladimirovim sinom Rastkom.
2 · Reaguj
Komentariši