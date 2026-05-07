Slušaj vest

Zvezda se pred ključni deo sezone suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Van stroja su Stefan Miljenović, Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke.

Miljenović već deset dana ima problem sa povredom ligamenata skočnog zgloba, a detaljni pregledi pokazali su da je istegnuće ozbiljnije nego što se u prvi mah očekivalo, zbog čega još nije spreman za povratak na teren.

Sa druge strane, Miler-Mekintajer vuče probleme sa kolenom još od plej-in utakmice Evrolige protiv Barselona. Američki plejmejker se tada sa meča vratio uz pomoć štaka, a oporavak traje duže nego što se prvobitno pretpostavljalo

Dodatni problem za crveno-bele pojavio se i tokom poslednjeg treninga, kada se povredio Moneke. Nigerijski košarkaš ima problem sa zglobom šake, a u ovom trenutku nije moguće precizirati koliko će odsustvovati.

Postoji realna mogućnost da sva trojica propuste kompletnu četvrtfinalnu seriju protiv Cedevita Olimpije, koja se igra na dve dobijene utakmice.