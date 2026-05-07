Zvezda je tako povela 1:0 u seriji na dva dobijena meča.

Drugi meč na programu je u utorak u Ljubljani, a eventualna majstorica sledećeg petka u Beogradu.

Pobednik ovog duela u polufinalu će se sastati sa boljim iz duela Partizan - Bosna (1:0).

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

Obradović je vidno potresen posvetio pobedu preminuloj legendi crveno- belih Vladimiru Cvetkoviću.

"Pre svega, pobedu bih posvetio velikom Vladimiru Cvetkoviću i izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Ceo život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi, pa do dana današnjeg, sva iskustva i dobre i pozitivne i negativne emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam mnogo zahvalan celoj toj, mojoj, familiji jer ih tako smatram", počeo je Obradović svoje izlaganje.

Srpski stručnjak je potom otkrio da je bio uz Cvetkovića u njegovim poslednjim trenucima, što mu je izuzetno teško palo, iako je profesionalno odradio svoj posao na terenu.

" Imao sam čast i da ga dotaknem sinoć kad se to dogodilo, znam da kontrolišem emocije, ali mnogo mi je teško. Utakmica mi je bila u drugom planu iako to nisam pokazao na terenu. Otišao je jedan od najvećih zvezdaša koji je ikad postojao", rekao je trener Zvezde.

Ipak, ono što je ostavilo najjači utisak na sve prisutne jeste neverovatna priča o Cvetkovićevoj ljubavi prema klubu, koju je Obradović odlučio da podeli sa javnošću.

" Ako bih mogao da kažem, izvinjavam se familiji ako sam izneo stvar koja bi trebalo da se sazna naknadno, ali taj čovek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, čarape i patike Zvezdine. Čekajući dan kad će otići s ovog sveta, da bude sahranjen u toj opremi. To dovoljno govori koliki je bio Vladimir. Hvala za sve savete, hvala za svu podršku koju sam dobio. Neka mu je večna slava. To je ono što mogu da kažem" zaključio je Saša Obradović.

Bilo je reči i o samom meču.

"Dobra pobeda u plej-ofu. Tipična plej-of utakmica, teška je za igranje. Problem sa povredama, onda sa rotacijama u menadžmentu, sa pozicije jedne na drugu. Opet, mislim da smo napadački odigrali utakmicu, iako je Cedevita imala veću pripremu. Onda i taj ritam utakmice. Možda je doneo i bolju utakmicu u odnosu na njih. Sve stvari koje su mogle da budu iznenađenje su bile ovde. Spremićemo se bolje za sledeću".

Potom je i jedan od novinara izjavio saučešće zbog Vladimira Cvetković, nakon čega se Obradović slomio i prekinuo konferenciju.

"Ne mogu više, majke mi", poručio je Obradović.