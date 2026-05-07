MITROVIĆ POSLE ZVEZDE PONOVO PRIČAO O SUĐENJU: Generalno nemamo dobar tretman...
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 101:92 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige.
Zvezda je tako povela 1:0 u seriji na dva dobijena meča.
Drugi meč na programu je u utorak u Ljubljani, a eventualna majstorica sledećeg petka u Beogradu.
Pobednik ovog duela u polufinalu će se sastati sa boljim iz duela Partizan - Bosna (1:0).
Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener gostiju Zvezdan Mitrović.
"Čestitke pobedniku, naravno, mislim da je bila lepa utakmica, zaslužena pobeda. Do kraja, stizali smo, bilo je neizvesno, Zvezda je imala prednost skoro ceo meč. Naša dva meča promašena na kraju, naših par greškica, ali generalno sam zadovoljan utakmicom i nisam znao šta da očekujem posle 20 dana pauze i bez trening utakmice. To nije nikakav alibi, bila je lepa utakmica. Još jednom čestitam Zvezdi na pobedi."
Mitrović je ponovo "pecnuo" sudije iz ABA lige i rekao da njegov tim generalno nema dobar kriterijum u ABA ligi, ali da je večeras bilo drugačije i da je čestitao sudijama na dobrom poslu.
"Kad vas to razočaravam (smeh). Meni je žao taj Burg što nam je pobegao za šut, to nam je bila utakmica sezone, a ovo u ABA ligi, znate na šta se fokusiramo u ABA ligi, mi smo upoređivali neke brojke igrajući ABA ligu i Evrokup, pa naši brojevi da imamo razliku po 150 bacanja, faulova manje. Taj tretman uopšte nije dobar, to sam već rekao nekoliko puta. Eto to je razlog zbog kojeg padamo. Borili smo se celu sezonu, roster nije prevelik, jedina naša loša utakmica ove sezone je bio Kluž kući. A eto pobedili smo ih dva puta u Evrokupu. Jako loš, jako loš tretman, danas nije bio. Danas sam čestitao svima na terenu, od igrača Zvezde, do trenera, delioca pravde, ali generalno to nije tako," objasnio je Mitrović.