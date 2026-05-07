Košarkaš Partizana Šejk Milton odsustovaće sa terena nekoliko nedelja, pokazali su prvi lekarski pregledi.

Milton se povredio već na početku utakmice u kojoj je Partizan savladao Bosnu na startu četvrtfinala ABA lige.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Američkom košarkašu je tokom meča došlo do pomeranja čašice kolena posle snažnog udarca, ali je ona odmah vraćena na mesto.

Magnetna rezonanca potvrdila je da nema oštećenja ligamenata, što je bila najvažnija vest za stručni štab crno-belih, iako je prisutan otok zbog kojeg će morati na pauzu.

Milton će propustiti nastavak serije protiv Bosne, a po svemu sudeći i polufinalnu seriju u kojoj bi Partizan trebao da igra protiv Crvene zvezde ili Cedevita Olimpije.

