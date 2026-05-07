Slušaj vest

Košarkaški klub Šarlot produžio je ugovor sa glavnim trenerom Čarlsom Lijem nakon sezone u kojoj je tim ostvario najveći napredak u istoriji franšize, sa čak 25 pobeda više nego godinu ranije.

1/28 Vidi galeriju NBA 2025/26 Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia, Jevone Moore/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia, TNS / ddp USA / Profimedia

Klub nije objavio detalje novog ugovora, ali je iz uprave poručeno da je Li "odličan u postavljanju temelja tima" i stvaranju okruženja u kojem se igrači razvijaju.

"Od prvog dana, Čarls i njegov stručni štab dali su prioritet razvoju igrača i stvaranju kulture napretka", rekao je predsednik košarkaških operacija Šarlota Džef Peterson.

Šarlot je sezonu završio sa 44 pobede, nakon što su godinu ranije imali samo 19, a stigli su i do plej-ina gde su ispali od Orlanda.

Li je istakao da je zadovoljan pravcem u kojem se tim kreće i naglasio da je cilj prekid dugog posta bez plej-of plasmana.

"Naši igrači su pokazali posvećenost napretku i ponosan sam na kulturu koju gradimo", rekao je Li.

Li je ranije bio pomoćni trener u Bostonu, Milvokiju i Atlanti, sa kojima je osvojio i NBA titule.