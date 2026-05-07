STRŠLJENOVI VERUJU SVOM TRENERU: Šarlot produžio ugovor sa trenerom Lijem
Košarkaški klub Šarlot produžio je ugovor sa glavnim trenerom Čarlsom Lijem nakon sezone u kojoj je tim ostvario najveći napredak u istoriji franšize, sa čak 25 pobeda više nego godinu ranije.
Klub nije objavio detalje novog ugovora, ali je iz uprave poručeno da je Li "odličan u postavljanju temelja tima" i stvaranju okruženja u kojem se igrači razvijaju.
"Od prvog dana, Čarls i njegov stručni štab dali su prioritet razvoju igrača i stvaranju kulture napretka", rekao je predsednik košarkaških operacija Šarlota Džef Peterson.
Šarlot je sezonu završio sa 44 pobede, nakon što su godinu ranije imali samo 19, a stigli su i do plej-ina gde su ispali od Orlanda.
Li je istakao da je zadovoljan pravcem u kojem se tim kreće i naglasio da je cilj prekid dugog posta bez plej-of plasmana.
"Naši igrači su pokazali posvećenost napretku i ponosan sam na kulturu koju gradimo", rekao je Li.
Li je ranije bio pomoćni trener u Bostonu, Milvokiju i Atlanti, sa kojima je osvojio i NBA titule.