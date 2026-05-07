Košarkaši Borca iz Čačka poveli su sa 1:0 u seriji baraža za popunu ABA lige, na svom terenu pobedili TFT Skoplje sa 97:61 (26:16, 28:16, 19:13, 24:16).
ČAČANI RAZNELI MAKEDONCE: Borac ubedljiv protiv TFT Skoplja u prvom meču baraža za popunu ABA lige
Najefikasniji u ekipi Borca bili su Pavle Nikolić i Marko Jošilo sa po 20 poena. Nikolić je u pobedi svog tima upisao sedam skokova i četiri asistencije, a Jošilo je zabeležio pet uhvaćenih lopti.
U pobedničkom timu Nikola Manojlović je upisao 16 poena i osam skokova.
Jedini sa dvocifrenim učinkom u ekipi iz Skoplja bio je Dejvis Stenli sa 17 poena, uz četiri skoka, dok je Darin Govens dodao devet poena, uz četiri uhvaćene lopte.
Plasman u ABA ligu naredne sezone izboriće ekipa koja prva dođe do dve pobede.
Druga utakmica igra se u nedelju u Skoplju od 21.00.
