Neverovatne scene mogli smo da vidimo posle drugog meča plej-of serije NBA lige između Oklahoma Siti Tandera i Los Anđeles Lejkersa.

Tanderi su još jednom očitali lekciju timu iz Los Anđelesa, slavili su sa 125:107, a Lejkersi su se posle utakmice žalili na - sudije!

I to, ne da su se žalili, već su opkolili arbitre nasred terena i rešili su da iskažu nezadovoljstvo. Ekipu je predvodio Ostin Rivs koji je svašta rekao sudijama, a arbitri su ga samo gledali i slušali.

Vrlo brzo situacija se smirila, Lejkersi su otišli put svlačionice, a pogledajte kako je sve ovo izgledalo.

Što se samog meča tiče, Oklahomu su sa po 22 poena predvodili Čet Holmgren i Šej Gildžes-Aleksander, dva poena manje dao je Adžaj Mičel, dok je odličan s klupe bio Džared Mekejn sa 18 poena. Priliku je dobio i Nikola Topić koji je postigao dva poena za jedan minut proveden na terenu i to mu je ujedno bio jedini šut na utakmici.

Kod Lejkersa Ostin Rivs je bio najefikasniji sa 31 poenom, Lebron Džejms je dodao 23, dok je Rui Hačimura imao 16, a u timu ponovo nije bilo Luke Dončića.

