Detroit Pistonsi bili su bolji od Klivlend Kavalirsa, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
PISTONSI SU NEZAUSTAVLJIVI: Peta vezana pobeda Detroita u plej-ofu, pogledajte kako su srušili ekipu Klivlenda! (VIDEO)
Plej-of NBA lige se nastavio, a Detroit Pistonsi vezali su i petu uzastopnu pobedu.
Pistonsi su posle tri trijumfa protiv Orlanda, dva puta slavili u sudaru sa Klivlendom, a u noći između četvrtka i petka rezultat je bio 107:97 za Detroit.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kaningem sa 25 poena i dodao deset asistencija, dok je kod Klivlenda bolji od ostalih bio Mičel koji je ubacio 31 poen.
