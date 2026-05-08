Plej-of NBA lige se nastavio, a Detroit Pistonsi vezali su i petu uzastopnu pobedu.

Pistonsi su posle tri trijumfa protiv Orlanda, dva puta slavili u sudaru sa Klivlendom, a u noći između četvrtka i petka rezultat je bio 107:97 za Detroit.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kaningem sa 25 poena i dodao deset asistencija, dok je kod Klivlenda bolji od ostalih bio Mičel koji je ubacio 31 poen.

Pogledajte detalje sa ovog meča:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir