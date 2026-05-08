Američki košarkaš Pi Džej Taker saopštio je noćas da je završio igračku karijeru.

"Ovo mi je bio posao 20 godina, a preko 40 godina nisam mogao da zamislim da radim bilo šta sem njega. Tako da, živeli za kraj moje NBA karijere", naveo je 41-godišnji Taker u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Taker je od juna 2025. godine bez kluba, a u karijeri je igrao za ukupno osam timova u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Američki krilni centar, visok 196 centimetara, je karijeru počeo u Torontu 2006. godine, a najduži period je proveo u Finiksu, za koji je igrao od 2012. do 2017. godine.

Bio je starter u ekipi Hjustona koja je 2018. godine došla do finala plej-ofa Zapadne konferencije, dok je sa Milvokijem 2021. godine osvojio titulu prvaka Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

U NBA ligi je igrao još i za Majami, Filadelfiju, Los Anđeles Kliperse i Njujork, dok je pet vezanih sezona, od 2007. do 2012. godine, proveo igrajući u klubovima iz Izraela, Ukrajine, Grčke, Italije, Portorika i Nemačke.

Karijeru je završio sa u proseku zabeleženim 6,6 poena, 5,4 skokova, 1,4 asistencija i 1,1 ukradenom loptom u NBA ligi.

Kurir Sport / Beta

