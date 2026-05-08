Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 101:92 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je na ovaj način povela 1:0 u seriji na dva dobijena meča.

Drugi meč na programu je u utorak u Ljubljani, a eventualna majstorica sledećeg petka u Beogradu.

Pobednik ovog duela u polufinalu će se sastati sa boljim iz duela Partizan - Bosna (1:0).

Što se same utakmice tiče, gledali smo pravi napadački obračun u Pioniru.

Zvezda je oslabljena ušla u ovaj meč, bez Kodija Milera Mekintajera, Stefana Miljenovića i Čime Monekea.

Crveno-beli su konstatno bili u vođstvu, ali ne većem od sedam poena, a Cedevita Olimpija konstatno prilazila, čak i povela u par navrata.

Ipak Zvezda je stisla kad je bilo najbitnije i pri rezultatu 83:83, serijom 8:0 prelomila meč i zasluženo slavila.

Džordan Nvora je utakmicu okončao sa 24 poena i sedam skokova.

Tajson Karter koji je prinudno igrao plejmejkera odigrao je najbolji meč u dresu Zvezde. Upisao je 17 poena i zabeležio pet asistencija.

Umodža Gibson je ubacio 19 u redovima Cedevita Olimpije, a došao je i do devet asistencija.

