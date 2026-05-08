"NISAM OPTIMISTA! KAD DOĐE PARTIZAN..." Vlade Đurović bez dlake na jeziku: Kritikovao je igrače Crvene zvezde, jedna stvar ga POSEBNO BRINE!
Crvena zvezda savladala je Cedevita Olimpiju u prvom meču četvrtfinalne serije ABA lige rezultatom 101:92.
I pored pobede, legendarni košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije bio oduševljen igrom Zvezde.
Đurović je u studiju Arene Sport istakao zabrinutost pred nastavak takmičenja u plej-ofu ABA lige i jedno ga posebno brine - kako će Zvezda da se suprotstavi Partizanu, a zatim možda i Dubaiju.
- Gledao sam prvu četvrtinu i završnicu meča Crvene zvezde i Cedevita Olimpije. Bilo je 83:83 u jednom momentu, bila su dva ekrana, pa sam pratio i taj meč. Nije to sad zbog čega treba biti veliki optimista posle ove predstave. Ne sumnjam da će Zvezda pobediti, čak i ako izgubi u Ljubljani, dobiće taj treći susret. Moraju bolje da igraju kada dođu na vreme Partizan, a ako i njih prođu, onda Dubai, gde ideš u Sarajevo. Jača je atmosfera u Sarajevu nego u Dubaiju. Imaju Musu i Kamenjaša, kao i Kamenjaševića koji je tamo bio legenda i radio reporter. Ima još naših igrača iz regije, imaju dobar domaći teren. Verujem da će Zvezda da prođe Cedevitu, ali za dalje nisam veliki optimista - rekao je Đurović.
Zvezda i Cedevita Olimpija naredni meč igraju u utorak u Ljubljani, a serija se igra na dve dobijene utakmice.
