Iman Šampert udario je na Nikolu Jokića.
ŽESTOK NAPAD NA JOKIĆA - BIVŠI NBA AS DIGAO GLAS: "Ovo je ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji..."
Nikola Jokić i Denver Nagetsi završili su sezonu u NBA ligi već na startu plej-ofa.
Minesota je bila bolja u šest mečeva, a bivši NBA as, Iman Šampert, udario je po srpskom asu i rekao da je ovo ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji.
Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia
- Govorili su da je Nikola Jokić među trojicom ili petoricom najboljih ikada. Ovo je ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji. Nalazi se u najboljim godinama karijere, a ljudi su pričali da je i dalje najbolji igrač NBA lige. Najboljeg igrača ne bi smela da izbaci rezervna bekovska linija protivnika - rekao je Šampert za američke medije.
Da li se i vi slažete sa Šampertom ili mislite da nije u pravu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
