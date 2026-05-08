Košarkaši AEK plasirali su se u finale FIBA Lige šampiona, pošto su u polufinalu izbacili Unikahu 78:65, aktuelnog šampiona. Trener grčkog tima Dragan Šakota, istakao je da treći kvartal bio odlučujuči za pobedu.

"Oni su odlični šuteri i tu odbranu na spoljnim igračima smo apostrofirali. Dobro je išlo u prvom poluvremenu. Znali smo da će biti teško zaustaviti ih celu utakmicu na taj način. Kad su videli da im ulaze neki šutevi, postalo je opasnije, ali nekako smo uspeli da se vratimo u drugom delu treće četvrtine na staru razliku i očuvali je u poslednjih 15 minuta", rekao je Šakota posle meča.

AEK je imao 12 dana da pripremi utakmicu s Unikahom.

"Naravno da smo gledali i druga dva tima sa Fajnal-fora. Ritas je odigrao fantastično polufinale, fizički, kontrolisao skok… Lično sam mislio da je favorit celog takmičenja ekipa Tenerifa. Ali, nije se desilo. Tokom sezone mnogo puta se pripremamo u dva dana. Sada moramo za dan da prođemo kroz sve. U plej-ofu i Fajnal-foru obično igraš posle dva dana. Imamo neke principe u odbrani, samo ćemo tražiti prilagođavanje", dodao je iskusni stručnjak.

Objasnio je šta je presudilo da njegov tim pobedi.

"Oni imaju osmoricu igrača iz prošle sezone. I ja verujem da smo defanzivno bolji nego prethodne godine. Ono čega se sećam iz prošle sezone, jesu protagonisti Osetkovski, Karter, Tejlor i Sima. Bili su važni, ali je isto tako i Džastin Kobs fantastičan igrač a nije mogao da pomogne sada jer je povređen. Znali smo da im nedostaje mnogo dobrih igrača i verovali u osvetu za prošlu sezonu. To je donelo malo više optimizma. Ogromno je zadovoljstvo kada imaš šansu da se revanširaš. Tako da srećni smo. Ali, nemamo vremena, niti je pametno da se slavi", poručio je Šakota.

Finale FIBA Lige šampiona igra se u subotu od 20.00, a rival AEK-u biće Ritas.

Kurir Sport / Sportske.net

