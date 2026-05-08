Dragan Šakota dobio je priznanje za najboljeg trenera FIBA Lige šampiona u sezoni 2025/2026.

Ova odluka objavljena je neposredno nakon što je iskusni stručnjak predvodeći AEK obezbedio plasman u veliko finale. Grčki tim je do borbe za trofej stigao pobedom nad Unikahom, ekipom koja je branila titulu i slavila u ovom takmičenju prethodne dve godine.

Šakota, koji je sa klubom iz Atine već podigao pehar Lige šampiona 2018. godine, vratio se na njihovu klupu 2024. godine i ponovo ih predvodi ka samom vrhu.

"Možda sam video nešto što nisu oni. Ja sam 39 godina u FIBA takmičenjima. Uključujući Kup Kupova, Kup Šampiona, Kup Radivoja Koraća, Evrobasket, Svetsko prvenstvo, BCL… Pitanje je uvek kada ćeš prestati. Kad sam osvojio 2018. mislilo se. Onda sam 2025. bio na Fajnal-foru u Atini. Ali, rekao sam sebi neću prestati dok mi FIBA ne da ovu nagradu", rekao je Šakota.