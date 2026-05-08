Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke atinskog AEK-a, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona u tekućoj sezoni.

Kako je saopštila FIBA, Šakota (73) je dobio nagradu jer je ove sezone predvodio AEK do plasmana u finale Fajnal fora gde će u subotu igrati protiv litvanskog Ritasa za pehar.

AEK je pod vođstvom Šakote ostvario učinak 13-2 u FIBA Ligi šampiona ove sezone i zasluženo stigao do finala i šanse da drugi put osvoji pehar u tom takmičenju, a prethodno je slavio 2018. godine, takođe pod vođstvom srpskog stručnjaka.

Podsećanja radi, Šakota je svoju dugu karijeru započeo u IMT, a da bi potom vodio PAOK, Cibonu, Zadar, Iraklis, Aris i mnoge druge klubove. Po prvi put je na klupu grčkih žutih seo 2001. godine, a pored aktuelnog, trenirao ih je u još dva mandata - između 2014. i 2016. godine, te u sezoni 2017/18.

Porodična drama Dragana Šakote

Košarkaška karijera Dušan Šakota mogla je prerano da bude završena 2010. godine, kada je sin trofejnog trenera Dragan Šakota prošao kroz jednu od najtežih životnih bitaka.

Nedugo nakon što je sa Panatinaikos osvojio Evroligu i stigao do druge evropske titule u karijeri, Šakota je kao igrač Skavolini Pezaro doživeo tešku povredu tokom utakmice protiv Terama. U jednom duelu pod košem puklo mu je dvanaestopalačno crevo, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu i operisan.

Ipak, nakon prve hirurške intervencije stanje mu se naglo pogoršalo. Zbog unutrašnjeg krvarenja lekari su morali ponovo da ga operišu, a potom je nekoliko dana proveo u veštački izazvanoj komi na odeljenju reanimacije bolnice u Pezaru.

Drama kroz koju je prolazio tada je potresla čitavu košarkašku javnost. Navijači Skavolinija okupili su se ispred bolnice i postavili transparent podrške sa porukom: „Dušo, sa tobom smo“.

- Kada smo mu prekinuli veštački izazvanu komu, bila je prisutna cela lekarska ekipa koja ga je obavestila da su navijači ispred bolnice postavili njemu posvećen transparent. Zamolio nas je da pozdravimo sve navijače - prisetio se doktor Filiberto Martineli.

Na sreću, Šakota je uspeo da dobije najvažniju utakmicu u životu. Posle dugog oporavka vratio se košarci, nastupao za Ostende, Jenisej i Vareze, pre nego što se 2014. godine vratio u Grčku i obukao dres AEK.

Sudbina je želela da upravo sa ocem na klupi doživi jedan od najvećih trenutaka karijere. Dušan Šakota je 2018. godine sa AEK-om osvojio FIBA Liga šampiona 2018 i tako zaokružio neverovatnu sportsku i životnu priču — od bolničke postelje i kome do evropskog trofeja.

