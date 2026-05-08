Košarkaši Kluža izjednačili su na 1:1 u pobedama protiv Budućnosti u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige, pošto su večeras na svom terenu slavili 94:90 (25:24, 19:23, 29:23, 21:20).

Kluž su predvodili Najdžel Sizar sa 15, Dušan Miletić i Deron Rasel sa po 14, Mič Krik i Trej Vudberi sa po 13 i Ajverson Molinar Džons sa 11 poena.

Vidi galeriju

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Džuvan Morgan sa 15, Kevin Farel sa 14, Džeri Butsijele sa 12 i Flečer Megi i Aleks Butej sa po 11 poena.

Serija se igra na dve pobede, a odlučujući, treći meč igra se u Podgorici 22. maja.