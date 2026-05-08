Slušaj vest

Košarkaši Kluža izjednačili su na 1:1 u pobedama protiv Budućnosti u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige, pošto su večeras na svom terenu slavili 94:90 (25:24, 19:23, 29:23, 21:20).

Kluž su predvodili Najdžel Sizar sa 15, Dušan Miletić i Deron Rasel sa po 14, Mič Krik i Trej Vudberi sa po 13 i Ajverson Molinar Džons sa 11 poena.

ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Džuvan Morgan sa 15, Kevin Farel sa 14, Džeri Butsijele sa 12 i Flečer Megi i Aleks Butej sa po 11 poena.

Serija se igra na dve pobede, a odlučujući, treći meč igra se u Podgorici 22. maja.

Ne propustiteKošarka"NISAM OPTIMISTA! KAD DOĐE PARTIZAN..." Vlade Đurović bez dlake na jeziku: Kritikovao je igrače Crvene zvezde, jedna stvar ga POSEBNO BRINE!
Vlade Đurović.jpg
KošarkaCRVENO-BELI SIGURNI: Pogledajte kako je Zvezda srušila Cedevita Olimpiju (VIDEO)
crvena-zvezda-cedevita-olimpija-4326411.JPG
KošarkaČAČANI RAZNELI MAKEDONCE: Borac ubedljiv protiv TFT Skoplja u prvom meču baraža za popunu ABA lige
BORAC.jpg
KošarkaLOŠA VEST ZA PARTIZAN: Stigli prvi rezultati o povredi Šejka Miltona
Šejk Milton

Ognjen Dobrić trojka sa pola terena Izvor: Arena 1 Premium