Vlasnik Denvera Džoš Krenke progovorio o svemu nakon debakla na startu NBA plej-ofa.
GROM IZ VEDRA NEBA! VLASNIK DENVERA O TREJDU NIKOLE JOKIĆA! Ovo ne dolazi u obzir!
Vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke progovorio je o ambicijama NBA franšize iz Kolorada.
Krenke je kategorički stavio svima do znanja da trejd Nikole Jokića ne dolazi u obzir, dok su opet, sa druge strane, ostali članovi Nagetsa pod znakom pitanja:
Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia
- Svako ko je veliki fan Denvera bi trebalo da bude frustriran. Sve je na stolu u ovom trenutku, uključujući i to da sve ostane isto. Sve je na stolu osim toga da Jokić bude trejdovan. Tu bi trebalo da sam sada jasan jer su neke moje reči na ovu temu prošlog leta bile izvrnute na interesantan način - rekao je Krenke.
