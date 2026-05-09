Iako su se Denver Nagetsi raspali na startu NBA plej-ofa pod vođstvom Dejvida Adelmana - protiv "pola" Minesote, a sa sve najboljim košarkašem na svetu Nikolom Jokićem, tim iz Kolorada nema nameru da menja trenera za narednu sezonu!

To su reči vlasnika Denvera, Džoša Krenkea:

- Imam vere u Dejvida Adelmana. Mislim da je uradio dobar posao ove sezone ali je i prošao kroz neke teške momente - podvukao je Krenke.

On je naveo i da Nikola Jokić neće biti pušten da ode iz Kolorada:

- Sve je na stolu u ovom trenutku, uključujući i to da sve ostane isto. Sve je na stolu osim toga da Jokić bude trejdovan. Tu bi trebalo da sam sada jasan jer su neke moje reči na ovu temu prošlog leta bile izvrnute na interesantan način - istakao je Krenke.

